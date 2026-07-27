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A1 cortada entre a Mealhada e Albergaria nos dois sentidos devido a incêndio

27 de julho de 2026 às 17 h46
Corte ocorreu a meio da tarde | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Autoestrada número 1 (A1) está neste momento cortada ao trânsito entre os nós de Albergaria e da Mealhada, em ambos os sentidos, devido ao incêndio que afeta a região de Aveiro.

Mais de cem operacionais apoiados por quatro meios aéreos estão a combater um incêndio que deflagrou hoje em Aveiro, não havendo para já habitações em risco, informou fonte dos Bombeiros.

O fogo deflagrou cerca das 15H30 numa zona florestal em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, num local onde têm ocorrido outros focos nos últimos tempos, o que leva as autoridades a suspeitar de fogo posto.

| Notícia em atualização

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