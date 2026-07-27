Figueira da Foz

Campus universitário da Figueira da Foz inaugura novo edifício e projeta ampliação

27 de julho de 2026 às 16 h05
Fotografia: DB-Jot'Alves
AMV / Lusa
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O ministro da Educação, Ciência e Inovação inaugurou hoje o Edifício 2 do campus da Universidade de Coimbra (UC) na Figueira da Foz, que prepara já a sua expansão com novas construções a arrancar até final do verão.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Alexandre destacou que “é um projeto importante para a UC e para a região, porque é muito positivo construir polos descentralizados fora da cidade de Coimbra”.

“É também a possibilidade de ver um território como a Figueira da Foz, que tem uma ligação ao mar desde sempre, criar cursos e valências de investigação na área da biologia marítima e engenharia naval, fundamentais para o país”, sublinhou.

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