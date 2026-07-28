Figueira da Fozopiniao

A cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos?

28 de julho de 2026 às 10 h45
Carlos Beja
Autor
Carlos Beja
Carlos Beja
Autor
Carlos Beja

Nenhuma cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos, independentemente da cidade e do evento. Obviamente que nas grandes urbes a dimensão do evento e as necessidades de estacionamento estão mais facilitadas, seja pela dispersão dos espectadores, seja pelos inúmeros meios de transportes públicos existentes.

Sabemos que a tendência normal do espectador é tentar levar o seu meio de transporte para o mais perto possível do evento, contudo, nos últimos anos, esta tendência tem-se vindo a atenuar, não só pela consciencialização coletiva ambiental, mas também pela política preventiva de acesso implementada pelos municípios e pelas organizações de eventos.

Uma cidade pequena ou de média dimensão terá sempre mais dificuldade em lidar com as necessidades de estacionamento em grandes eventos.
Atente-se à recente experiência da Figueira da Foz, que permitiu que milhares de espectadores parqueassem os seus veículos nas entradas da cidade e fossem transportados de forma organizada e segura até ao local do evento.

Uma cidade de pequena dimensão como a Figueira da Foz tem capacidade para receber grandes eventos:
– Tem uma razoável oferta hoteleira em qualidade e dimensão;
– Tem um setor de restauração diversificado com qualidade e dimensão adequadas;
– Tem na periferia da cidade múltiplos espaços de parqueamento, que podem servir de estacionamento seguro e organizado.

Isto é: se devidamente planeado, dispondo de transportes coletivos de e para o local, com horários adequados, a cidade pode receber qualquer tipo de evento de grande dimensão ao ar livre.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de julho

Miranda do Corvo lança concurso de mais de 2 ME para saneamento e águas
28 de julho

Fado coloca pai e filha em nova fase do The Voice Gerações
28 de julho

Ministro da Presidência inaugurou Festas de São Tomé’26 em Mira
28 de julho

Metrobus em testes nos troços Portagem/Coimbra B e Beira-Rio/Praça da República

Figueira da Foz

Palácio histórico da Quinta de Fôja está à venda incluindo 900 hectares de arrozais e áreas florestais

A cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos?

Campus da UC avança para a terceira fase

opiniao

Entre recordes e limites: o turismo transforma Portugal? (parte I)

A cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos?

Presos na teia da aranha europeia