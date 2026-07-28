A cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos?

Nenhuma cidade tem estacionamento suficiente para grandes eventos, independentemente da cidade e do evento. Obviamente que nas grandes urbes a dimensão do evento e as necessidades de estacionamento estão mais facilitadas, seja pela dispersão dos espectadores, seja pelos inúmeros meios de transportes públicos existentes.

Sabemos que a tendência normal do espectador é tentar levar o seu meio de transporte para o mais perto possível do evento, contudo, nos últimos anos, esta tendência tem-se vindo a atenuar, não só pela consciencialização coletiva ambiental, mas também pela política preventiva de acesso implementada pelos municípios e pelas organizações de eventos.

Uma cidade pequena ou de média dimensão terá sempre mais dificuldade em lidar com as necessidades de estacionamento em grandes eventos.

Atente-se à recente experiência da Figueira da Foz, que permitiu que milhares de espectadores parqueassem os seus veículos nas entradas da cidade e fossem transportados de forma organizada e segura até ao local do evento.

Uma cidade de pequena dimensão como a Figueira da Foz tem capacidade para receber grandes eventos:

– Tem uma razoável oferta hoteleira em qualidade e dimensão;

– Tem um setor de restauração diversificado com qualidade e dimensão adequadas;

– Tem na periferia da cidade múltiplos espaços de parqueamento, que podem servir de estacionamento seguro e organizado.

Isto é: se devidamente planeado, dispondo de transportes coletivos de e para o local, com horários adequados, a cidade pode receber qualquer tipo de evento de grande dimensão ao ar livre.