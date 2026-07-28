Figueira da Foz

Palácio histórico da Quinta de Fôja está à venda incluindo 900 hectares de arrozais e áreas florestais

28 de julho de 2026 às 10 h50
A Quinta de Fôja é a maior propriedade nacional a norte do rio Mondego. Foto: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Está à venda a maior propriedade rural a norte do rio Mondego, a conhecida Quinta de Fôja, situada em terrenos entre os concelhos da Figueira da Foz e Montemor-o-Velho.

Tem cerca de 900 hectares, 600 dos quais são de arrozais, zonas florestais e de pastagem arrendados e os restantes de exploração direta.

Trata-se de uma propriedade histórica e emblemática, adquirida em 1874 pelo empresário do norte José Ferreira Pinto Basto, também fundador da Vista Alegre e que deu origem ao atual grupo empresarial Pinto Basto.

A história da propriedade remonta, todavia, à época medieval, na posse dos frades Crúzios no ano de 1185, mas com vestígios arqueológicos do tempo dos fenícios.

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