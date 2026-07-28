Figueira da Foz

Freguesia de Maiorca avisa população para cuidados a ter face a assaltos

28 de julho de 2026 às 19 h10
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JLS / Lusa
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A Junta de Freguesia de Maiorca, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, alertou hoje a população para estar vigilante e atenta face a furtos e assaltos naquela zona do Baixo Mondego, contactando a GNR em casos suspeitos.

“Sem criar alarmismo, pedimos que estejam atentos a movimentos, pessoas ou viaturas suspeitas, sobretudo junto a habitações, estabelecimentos ou propriedades. E que, perante qualquer situação anormal, contactem as autoridades”, apelou a Junta, numa publicação na sua página da rede social Facebook.

A publicação é acompanhada de uma imagem com o título “Aviso à População – Apelo à Vigilância e Prevenção”, através da qual a autarquia informa que “têm sido registadas algumas ocorrências de furtos/assaltos” na freguesia.

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