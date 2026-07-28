Desporto

Supertaça jogada em Coimbra entre FC Porto e Torrense é arbitrada por André Narciso

28 de julho de 2026 às 18 h49
André Narciso é o escolhido | Fotografia: DR
MO / Lusa
Autor
MO / Lusa
MO / Lusa
Autor
MO / Lusa

O árbitro André Narciso foi nomeado para dirigir o encontro da Supertaça Cândido de Oliveira entre o FC Porto e o Torreense, agendado para sábado, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O setubalense terá como assistentes Vasco Marques e André Botelho, David Silva vai desempenhar as funções de quarto árbitro, enquanto a equipa de videoarbitragem (VAR) será liderada por Luís Ferreira.

FC Porto, campeão nacional, e Torreense, detentor da Taça de Portugal, jogam no sábado, a partir das 20H15, no Estádio Municipal de Coimbra.

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Desporto

Supertaça jogada em Coimbra entre FC Porto e Torrense é arbitrada por André Narciso

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