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Académica despede-se de 15 jogadores com mensagem de agradecimento

28 de julho de 2026 às 10 h05
Fotografia: Arquivo Pedro Filipe Ramos
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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A Académica deixou há minutos uma palavra de agradecimento a 15 jogadores que terminam a sua ligação ao clube de Coimbra. Da lista, fazem parte António Montez, António Xavier, Béni Souza, Camilo Triana, Cuba, Daniel Candeias, Gabriel Passos, João Pedro, Jorge Karseladze, Marco Baixinho, Nuno Barbosa, Pedro Jesus, Rodrigo Cascavel, Tiago André e Tiago Augusto.

Numa publicação nas redes sociais, a Briosa deixa “a cada um dos atletas que agora cessa a sua ligação à Briosa, o nosso sincero obrigado. Foram decisivos no regresso às Ligas Profissionais e inscreveram o seu nome na história do clube. Coimbra e a Académica serão sempre a vossa casa”.

Na próxima quinta-feira (30 de julho), pelas 18H30, na Praça do Comércio, será feita a apresentação oficial do plantel da Académica para a época 2026/2027, em que a Briosa regressa aos campeonatos profissionais, disputando a Liga 2.

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