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Académica vence FC Porto B em jogo-treino
Jogo-treino teve reforços em destaque | Foto: FC Porto
A Académica derrotou, esta manhã, o FC Porto B, campeão da Liga 2 há duas temporadas e 5.º classificado na última edição, por 3-1, em jogo disputado no Centro de Estágios do Olival, em Gaia.
Os reforços Afonso Rodrigues e Hugo Nunes e o veterano Marcos Paulo faturaram os golos da Académica, enquanto para os “bês” azuis-e-brancos, marcou Domingos Muxito.
Os “dragões” são orientados pelo antigo adjunto de Pedro Emanuel, na conquista da Taça de Portugal pela Briosa, em 2012, João Brandão.