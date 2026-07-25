Académica vence FC Porto B em jogo-treino

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica derrotou, esta manhã, o FC Porto B, campeão da Liga 2 há duas temporadas e 5.º classificado na última edição, por 3-1, em jogo disputado no Centro de Estágios do Olival, em Gaia.

Os reforços Afonso Rodrigues e Hugo Nunes e o veterano Marcos Paulo faturaram os golos da Académica, enquanto para os “bês” azuis-e-brancos, marcou Domingos Muxito.

Os “dragões” são orientados pelo antigo adjunto de Pedro Emanuel, na conquista da Taça de Portugal pela Briosa, em 2012, João Brandão.