Coimbra

Tarde desportiva juntou os 600 alunos da Universidade de Verão que está a decorrer em Coimbra

27 de julho de 2026 às 17 h10
Alunos do secundário participantes na iniciativa (em baixo) com os coordenadores da Universidade de Verão. Foto: Ana Catarina Ferreira
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
António Rosado
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Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Foi desportiva a tarde de hoje na Universidade de Verão da UC, com os 585 alunos do ensino secundário de escolas de todo o país a praticarem atividade física de várias modalidades e jogos. Num dia de grande calor, algumas atividades foram convertidas em jogos de água, e os aspersores dos três relvados do Estádio Universitário foram repetidamente ligados.

Não deixou de ser um momento de descontração de entre o programa agendado para toda esta a semana entre a Student Hub da Universidade de Coimbra (UC) e a Direção Geral da Associação Académica.

A decorrer de ontem até sexta-feira, afirma-se como uma iniciativa da universidade, que pretende proporcionar “uma experiência imersiva no ensino superior, através do contacto direto com a investigação, inovação e vida académica”.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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