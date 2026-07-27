Criança que se afogou na Praia do Rebolim está “em estado crítico”

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Uma criança, de oito anos, foi hoje resgatada pelos bombeiros, na praia do Rebolim, em Coimbra. Após manobras de reanimação, vítima foi transportada em estado crítico para o Hospital Pediátrico.

No local, em declarações aos jornalistas, Ana Abrunhosa, presidente da câmara de Coimbra, começou por dizer que “se tratou de uma criança que se encontrava na água, numa zona com pé, junto de familiares. No entanto, após um momento, passou para uma zona sem pé, juntamente com outra criança, que conseguiu sair da água”.

“Nesse momento, pelas 14H00, os bombeiros foram mobilizados para o local e já com os meios preparados, a vítima foi localizada, Imediatamente, a equipa do INEM iniciou manobras de reanimação”, continuou a autarca.

“Neste momento, a criança encontra-se em estado crítico, tendo sido transportado para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Já os pais estão a ser acompanhados por um psicólogo”, acrescentou Ana Abrunhosa.