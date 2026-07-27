Eclipse solar de 12 de agosto tem programa especial na Pampilhosa da Serra

A aldeia de xisto do Fajão, no município da Pampilhosa da Serra, irá desenvolver uma iniciativa, no dia 12 de agosto, em torno da observação do eclipse solar parcial e da chuva de meteoros Perseidas.

A experiência, intitulada “Natureza, Yoga e Estrelas” e designada pelos promotores como uma atividade “que alia ciência, natureza e bem-estar”, é organizada pela empresa Epic Land, com o apoio da autarquia da Pampilhosa da Serra e da ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.

O programa começa pelas 16:00 de 12 de agosto, com receção aos participantes na aldeia do Fajão, seguida de uma caminhada “de dificuldade reduzida” até ao Geocospe, o observatório astronómico localizado ao ar livre nos arredores daquela povoação da serra do Açor, no interior do distrito de Coimbra.