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Miranda do Corvo lança concurso de mais de 2 ME para saneamento e águas

28 de julho de 2026 às 13 h59
Fotografia: Município de Miranda do Corvo
MYME / Lusa
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O Município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, vai lançar um concurso público, num valor superior a dois milhões de euros (ME), para criar redes de saneamento e remodelar a rede de águas em três localidades.

Numa nota de imprensa, a autarquia referiu que aprovou o procedimento de concurso público “para a empreitada de instalação, requalificação e ampliação da rede pública de abastecimento de água e drenagem de águas residuais nas localidades da Granja de Semide, Lata e Cortes”, na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide, que “há muitos anos necessitavam desta intervenção”.

“Com um investimento superior a dois milhões de euros, trata-se da maior obra de saneamento promovida no concelho em mais de uma década”, afirmou a Câmara de Miranda do Corvo.

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