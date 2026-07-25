Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Autarquia recebe apoio para reabilitar Casa das Artes

25 de julho de 2026 às 08 h30
Casa das Artes em Miranda do Corvo recebe vários espetáculos | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Miranda do Corvo é um dos dez municípios contemplados pelo Governo com um apoio financeiro. O município conseguiu uma comparticipação de 165.668,33 euros para a reabilitação das fachadas da Casa das Artes e do futuro espaço cowork

Uma comparticipação de 165.668,33 euros foi entregue pelo Governo ao município de Miranda do Corvo. O objetivo desta quantia passa por reabilitar a Casa das Artes.

O contrato-programa foi assinado esta quarta-feira, 22 de julho, na Covilhã, numa cerimónia que reuniu representantes do Governo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da Direção-Geral das Autarquias Locais e os presidentes dos municípios abrangidos.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, “a intervenção prevista para a Casa das Artes representa um investimento elegível de 331.336,65 euros, beneficiando de uma comparticipação do Estado correspondente a 50% do valor total”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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