Autarquia recebe apoio para reabilitar Casa das Artes

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Miranda do Corvo é um dos dez municípios contemplados pelo Governo com um apoio financeiro. O município conseguiu uma comparticipação de 165.668,33 euros para a reabilitação das fachadas da Casa das Artes e do futuro espaço cowork

Uma comparticipação de 165.668,33 euros foi entregue pelo Governo ao município de Miranda do Corvo. O objetivo desta quantia passa por reabilitar a Casa das Artes.

O contrato-programa foi assinado esta quarta-feira, 22 de julho, na Covilhã, numa cerimónia que reuniu representantes do Governo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da Direção-Geral das Autarquias Locais e os presidentes dos municípios abrangidos.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, “a intervenção prevista para a Casa das Artes representa um investimento elegível de 331.336,65 euros, beneficiando de uma comparticipação do Estado correspondente a 50% do valor total”.

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