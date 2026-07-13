Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra
Ministra da Saúde inaugurou requalificação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo (com vídeo)
Inauguração decorreu esta tarde | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, inaugurou hoje a requalificação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. O momento contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra, Francisco Maio Matos, e do presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira.
|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS