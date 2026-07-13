Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Ministra da Saúde inaugurou requalificação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo (com vídeo)

13 de julho de 2026 às 17 h14
Inauguração decorreu esta tarde | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, inaugurou hoje a requalificação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. O momento contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra, Francisco Maio Matos, e do presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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