Ministra da Saúde inaugurou requalificação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo (com vídeo)

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, inaugurou hoje a requalificação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo. O momento contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra, Francisco Maio Matos, e do presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira.

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