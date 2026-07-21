Pampilhosa da SerraRegião Metropolitana de Coimbra

Inscrições abertas para o PPX Bike Fest na Pampilhosa da Serra

21 de julho de 2026 às 16 h03
Fotografia: Município da Pampilhosa da Serra
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O PPX Bike Fest, que entre os dias 04 e 06 de setembro decorre em Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, tem inscrições abertas em ppx.pampilhosadaserra.pt, anunciou a Câmara.

“Promovido pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, o Pampilhosa Pedal Xperience (PPX) assume-se como um festival de ciclismo que propõe uma abordagem diferenciadora à prática da modalidade”, explicou.

Segundo a autarquia, “mais do que competir ou perseguir o cronómetro, o desafio passa por pedalar, explorar e conhecer, tendo a bicicleta como ponto de partida para uma ligação mais próxima à paisagem, à natureza e à identidade local”.

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