ULS cria consulta Multidisciplinar de Intervenção Músculo-Esquelética no Hospital Rovisco Pais

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou hoje a criação da consulta multidisciplinar de Intervenção Músculo-Esquelética para avaliar e tratar de forma integrada utentes com dor ou disfunções do sistema músculo-esquelético.

“Esta consulta representa um avanço muito importante para a prestação de cuidados de saúde altamente diferenciados àqueles que servimos”, disse o diretor do Departamento Reabilitação e Hospital Rovisco Pais, da ULS de Coimbra, Jorge Laíns, citado num comunicado daquela unidade enviado à agência Lusa.

A consulta passou a ser disponibilizada pelo Departamento Reabilitação e Hospital Rovisco Pais da ULS de Coimbra, reunindo profissionais de diferentes áreas, como Medicina Física e de Reabilitação, Ortopedia, Neurologia, Fisioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição ou Reumatologia.

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