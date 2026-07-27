Cantanhede

Cantanhede é exemplo de sucesso na descentralização mas quer mais

27 de julho de 2026 às 12 h26
Cerimónia foi presidida pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro | Foto DB-Pedro Filipe Ramos
Bruno Gonçalves
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Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
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O Feriado Municipal de Cantanhede foi celebrado este sábado sob a tónica do investimento público que transforma a vida as pessoas, com o concelho a ser apontado como exemplo pelo ministro Leitão Amaro, que presidiu à sessão.
A presidente da Câmara de Cantanhede destacou que, após 50 anos de poder local, “Portugal continua a precisar de uma descentralização séria, consequente e orientada para resultados concretos na vida das pessoas”. Para Helena Teodósio, o país tem vivido “décadas de anúncios, reformas incompletas e modelos parcelares que não resolvem o essencial”, defendendo que a transferência de competências deve ser acompanhada de meios, estabilidade e visão estratégica. “Quando uma questão resiste ao tempo sem perder atualidade, não está gasta: permanece por resolver”, afirmou.
O ministro deu Cantanhede como concelho que tem sabido aproveitar a transferência de competências. “Nestes 50 anos do poder local houve uma 1.ª fase para garantir condições básicas de vida, construir estradas, água, eletricidade e saneamento (…), mas Cantanhede percebeu cedo que não podia ficar por aqui”, disse, sublinhando que o concelho assumiu áreas como educação, saúde e desenvolvimento económico. “Uma boa vida das pessoas precisa de outras coisas”, afirmou, exemplificando com a aposta na inovação, no Biocant e na expansão das zonas industriais.

 

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