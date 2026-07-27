Coimbra

Paragem dos SMTUC instalada num pneu junto aos HUC

27 de julho de 2026 às 11 h20
Estrutura não tem qualquer cobertura ou proteção | DB-Pedro Filipe Ramos
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

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Uma paragem de autocarro na Praceta Professor Mota Pinto, em Celas, junto aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), está a gerar estranheza entre os utilizadores devido às condições em que se encontra instalada.

A sinalização da paragem dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) está colocada sobre uma estrutura apoiada num pneu, sem qualquer cobertura ou proteção lateral. A solução deixa os passageiros expostos ao sol e à chuva enquanto aguardam pelo transporte público, levantando dúvidas quanto à sua funcionalidade e às condições oferecidas aos utilizadores.

A situação assume particular relevância por se tratar de uma zona de forte circulação pedonal, frequentada diariamente por doentes, acompanhantes e profissionais de saúde.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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