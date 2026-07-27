Paragem dos SMTUC instalada num pneu junto aos HUC

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Uma paragem de autocarro na Praceta Professor Mota Pinto, em Celas, junto aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), está a gerar estranheza entre os utilizadores devido às condições em que se encontra instalada.

A sinalização da paragem dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) está colocada sobre uma estrutura apoiada num pneu, sem qualquer cobertura ou proteção lateral. A solução deixa os passageiros expostos ao sol e à chuva enquanto aguardam pelo transporte público, levantando dúvidas quanto à sua funcionalidade e às condições oferecidas aos utilizadores.

A situação assume particular relevância por se tratar de uma zona de forte circulação pedonal, frequentada diariamente por doentes, acompanhantes e profissionais de saúde.

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