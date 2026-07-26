Coimbra

Fogos de sexta geração serão cada vez mais frequentes

26 de julho de 2026 às 17 h11
Domingos Xavier Viegas | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Agência Lusa
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O investigador Domingos Xavier Viegas alertou hoje que os incêndios de sexta geração, como os que estão a afetar Espanha e França e têm obrigado a evacuar várias cidades, serão cada vez mais frequentes, devido às alterações climáticas.

Em declarações à agência Lusa, o especialista em incêndios florestais disse que a designação de sexta geração se deve “à energia que é libertada” pelas chamas, que é cada vez maior.

“Os incêndios cada vez estão a libertar mais energia. E quando os incêndios libertam mais do que 10 megawatt por metro já não há capacidade de os suprimir por meio de um ataque direto”, explicou.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS 

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