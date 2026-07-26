Incêndio em Soure mobiliza seis meios aéreos

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um incêndio na localidade de Samuel, no concelho de Soure, mobiliza seis meios aéreos, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

As chamas ardem numa zona de eucaliptal com intensidade média. Para já, não há informações sobre se o fogo está a ameaçar casas ou a população.

Alerta foi dado pelas 17H20. No local, estão neste momento, seis meios aéreos, 135 bombeiros e 30 viaturas de várias corporações da região.

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