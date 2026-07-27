Coimbra

BE quer revogação da autorização do Governo para despejar repúblicas em Coimbra

27 de julho de 2026 às 12 h17
Fotografia: DR
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa
JGA / Lusa
Autor
JGA / Lusa

O Bloco de Esquerda (BE) pretende revogar, através de um projeto de resolução, a autorização do Ministério para a Universidade de Coimbra avançar com a denúncia dos contratos de duas repúblicas de estudantes.

O BE propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo a revogação, com efeitos imediatos, da autorização “concedida pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação e pelo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças à denúncia dos contratos de arrendamento das repúblicas Baco e das Marias do Loureiro, promovendo a suspensão de quaisquer procedimentos de desocupação em curso enquanto não estiver assegurada solução que garanta a continuidade das duas casas”, lê-se no projeto enviado à agência Lusa pelo partido.

A proposta surge depois de as duas repúblicas de estudantes, situadas num edifício propriedade da Universidade de Coimbra (UC), terem denunciado na semana passada que aquela instituição do ensino superior tinha avançado com a denúncia dos contratos de arrendamento.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de julho

A1 cortada entre a Mealhada e Albergaria nos dois sentidos devido a incêndio
27 de julho

Tarde desportiva juntou os 600 alunos da Universidade de Verão que está a decorrer em Coimbra
27 de julho

Campus universitário da Figueira da Foz inaugura novo edifício e projeta ampliação
27 de julho

Eclipse solar de 12 de agosto tem programa especial na Pampilhosa da Serra

Coimbra

Tarde desportiva juntou os 600 alunos da Universidade de Verão que está a decorrer em Coimbra

Criança que se afogou na Praia do Rebolim está “em estado crítico”

ULS cria consulta Multidisciplinar de Intervenção Músculo-Esquelética no Hospital Rovisco Pais