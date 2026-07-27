BE quer revogação da autorização do Governo para despejar repúblicas em Coimbra

O Bloco de Esquerda (BE) pretende revogar, através de um projeto de resolução, a autorização do Ministério para a Universidade de Coimbra avançar com a denúncia dos contratos de duas repúblicas de estudantes.

O BE propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo a revogação, com efeitos imediatos, da autorização “concedida pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação e pelo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças à denúncia dos contratos de arrendamento das repúblicas Baco e das Marias do Loureiro, promovendo a suspensão de quaisquer procedimentos de desocupação em curso enquanto não estiver assegurada solução que garanta a continuidade das duas casas”, lê-se no projeto enviado à agência Lusa pelo partido.

A proposta surge depois de as duas repúblicas de estudantes, situadas num edifício propriedade da Universidade de Coimbra (UC), terem denunciado na semana passada que aquela instituição do ensino superior tinha avançado com a denúncia dos contratos de arrendamento.

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