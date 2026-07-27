Criança de oito anos em manobras de reanimação na praia do Rebolim

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Vários meios de socorro foram mobilizados, ao início da tarde, para uma busca e resgate aquático de pessoas, na praia do Rebolim, em Coimbra.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra disse que “a corporação foi acionada para uma operação de busca aquática de uma criança, na praia do Rebolim”.

Entretanto, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra revelou que “a vítima já foi localizada, desconhecendo o estado da vítima”.

Segundo foi possível apurar, trata-se de um rapaz de oito anos e os operacionais estão, neste momento, a efetuar manobras de reanimação.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado às 13H57 e no local encontram-se 20 operacionais apoiados por sete viaturas.

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