Ministro diz que 170 alunos ainda não conhecem a nota da primeira fase dos exames

Cerca de 170 alunos do ensino secundário ainda não conheciam no domingo à noite a sua nota na primeira fase dos exames nacionais, anunciou hoje o ministro da Educação.

Na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, onde inaugurou o edifício 2 do campus da Universidade de Coimbra, Fernando Alexandre adiantou aos jornalistas que entre as 290 mil provas realizadas foram registados 825 pedidos com identificação de desconformidade.

“Não estou a desvalorizar, mas estamos a falar de 825 em 290 mil”, enfatizou o governante, que disse já ter sido analisado cada um dos pedidos e identificada a razão da desconformidade, que nalguns casos não existia.

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