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Europeus podem votar nas próximas notas de euro em circulação

24 de julho de 2026 às 15 h47
Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Banco Central Europeu (BCE) vai lançar uma nova série de notas de euro e, nesse sentido, está a pedir aos europeus para escolherem entre as propostas pré-selecionadas.

A instituição europeia revelou os dez desenhos pré-selecionados, tendo lançado um inquérito online destinado a recolher a opinião dos cidadãos de toda a Europa.

A consulta pública está disponível até 21 de setembro deste ano e vai a determinar o visual final da próxima geração de notas. Vote aqui para ajudar a instituição europeia.

Segundo o Banco Central Europeu, as propostas foram desenvolvidas a partir de dois temas previamente escolhidos: “Cultura Europeia” e “Rios e Aves”. A decisão final vai ser tomada pelo Conselho do BCE até ao final de 2026.

 

Veja aqui as 10 propostas em que pode votar

 

 

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