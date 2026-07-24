Europeus podem votar nas próximas notas de euro em circulação

O Banco Central Europeu (BCE) vai lançar uma nova série de notas de euro e, nesse sentido, está a pedir aos europeus para escolherem entre as propostas pré-selecionadas.

A instituição europeia revelou os dez desenhos pré-selecionados, tendo lançado um inquérito online destinado a recolher a opinião dos cidadãos de toda a Europa.

A consulta pública está disponível até 21 de setembro deste ano e vai a determinar o visual final da próxima geração de notas. Vote aqui para ajudar a instituição europeia.

Segundo o Banco Central Europeu, as propostas foram desenvolvidas a partir de dois temas previamente escolhidos: “Cultura Europeia” e “Rios e Aves”. A decisão final vai ser tomada pelo Conselho do BCE até ao final de 2026.

Veja aqui as 10 propostas em que pode votar