AAC apresentou o labirinto “Educação sem saída” da “autoria” do ministro da Educação

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (AAC) apresentou hoje o labirinto “Educação sem saída”. Este labirinto, criado em dimensão humana e colocado à entrada da sede da AAC, dá várias opções para o ensino português, mas todas elas acabam, inevitavelmente, sem saída.

À entrada do labirinto, está não só um busto de Fernando Alexandre caricaturado com um nariz e cabelo de palhaço, como também uma série de notícias sobre o “caos dos exames nacionais” de acesso ao ensino superior.

Segundo o presidente da DG/AAC, José Machado, a autoria deste labirinto é do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Na ótica do estudante, todas as alterações que o ministro tem provocado no sistema de educação têm prejudicado o mesmo.

“Este labirinto espelha verdadeiramente o atual estado do nosso sistema. Uma atração, da autoria do ministro da Educação, que oferece um futuro milagroso aos jovens portugueses – uma saída fácil – com promessas de sucesso e bem-estar, mas que, no final, não oferece saída a rigorosamente ninguém”, vincou José Machado.

Hoje, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra exigiu a demissão do responsável máximo do ministério, acusando Fernando Alexandre de ter “gozado deliberadamente com os estudantes”.