CDU questiona Câmara de Vila Nova de Poiares sobre implementação da AIGP do Alva

A CDU de Vila Nova de Poiares questionou hoje a Câmara Municipal sobre a implementação da Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) do Alva e solicitou que se intervenha junto da empresa gestora do projeto para esta “prestar contas”.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a CDU afirmou solicitar esclarecimentos à Câmara de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, por ser “responsável pela criação da AIGP do Alva na freguesia de Lavegadas e principal responsável pela sua implementação no terreno”.

“A empresa Natural Sustainability tem vindo a fazer algumas decisões no terreno que são incompreensíveis para os proprietários e população da freguesia”, disse.

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