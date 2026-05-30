Região Metropolitana de CoimbraVila Nova de Poiares

Poiartes “reorganizada” com presença de artistas de renome nacional

30 de maio de 2026 às 11 h20
Presidente da autarquia, Nuno Neves, desvendou programa da Poiartes | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Valorização do artesanato e aposta especial na cerveja artesanal é o caminho traçado por Vila Nova de Poiares na realização da Poiartes. Prof Jam, David Fonseca, Os Quatro e Meia e Sons do Minho são cabeças de cartaz.

Entre os dias 10 e 13 de setembro, o município volta a ser um ponto de encontro entre tradição, cultura, gastronomia, música e convívio com um certame que ganha uma nova reconfiguração.

Edição diferenciadora

“Este ano quisemos preparar uma edição ainda mais autêntica e diferenciadora. Uma edição onde damos um destaque muito especial ao artesanato genuíno e à autenticidade daquilo que nos representa. Por isso mesmo, uma das grandes novidades desta edição passa precisamente pela reorganização do espaço da feira, colocando o artesanato logo na entrada principal da Poiartes”, disse ontem o presidente da autarquia, Nuno Neves, durante a apresentação do evento que decorreu no Mercado Municipal, local que acolhe este fim de semana o Poiares.com.

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