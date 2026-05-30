Poiartes “reorganizada” com presença de artistas de renome nacional

Valorização do artesanato e aposta especial na cerveja artesanal é o caminho traçado por Vila Nova de Poiares na realização da Poiartes. Prof Jam, David Fonseca, Os Quatro e Meia e Sons do Minho são cabeças de cartaz.

Entre os dias 10 e 13 de setembro, o município volta a ser um ponto de encontro entre tradição, cultura, gastronomia, música e convívio com um certame que ganha uma nova reconfiguração.

Edição diferenciadora

“Este ano quisemos preparar uma edição ainda mais autêntica e diferenciadora. Uma edição onde damos um destaque muito especial ao artesanato genuíno e à autenticidade daquilo que nos representa. Por isso mesmo, uma das grandes novidades desta edição passa precisamente pela reorganização do espaço da feira, colocando o artesanato logo na entrada principal da Poiartes”, disse ontem o presidente da autarquia, Nuno Neves, durante a apresentação do evento que decorreu no Mercado Municipal, local que acolhe este fim de semana o Poiares.com.