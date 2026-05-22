Exposição em Vila Nova de Poiares realça importância do património do barro preto

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Inaugurada segunda-feira, exposição no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares integra iniciativa europeia “Bom Dia Cerâmica 2026”. Mostra patente até 31 de maio

Peças de artesanato, tradicionais e utilitárias, à base de barro preto dão o mote para a nova exposição patente no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares.

Inaugurada na segunda-feira, a mostra está integrada na iniciativa europeia “Bom Dia Cerâmica 2026”, dedicada ao barro preto e ao património artesanal associado a esta tradição identitária do concelho.

A sessão de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Nuno Neves, e do vice-presidente, Miguel Novo, que, adianta a autarquia poiarense, “destacaram a importância da valorização do artesanato local enquanto elemento diferenciador do território, bem como o trabalho desenvolvido em torno da preservação e promoção do Barro Preto de Olho Marinho”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS