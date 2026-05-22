Região Metropolitana de CoimbraVila Nova de Poiares

Exposição em Vila Nova de Poiares realça importância do património do barro preto

22 de maio de 2026 às 08 h30
Mostra conta com trabalhos de três artesãos | Fotografia: Município de Vila Nova de Poiares
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Inaugurada segunda-feira, exposição no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares integra iniciativa europeia “Bom Dia Cerâmica 2026”. Mostra patente até 31 de maio

Peças de artesanato, tradicionais e utilitárias, à base de barro preto dão o mote para a nova exposição patente no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares.
Inaugurada na segunda-feira, a mostra está integrada na iniciativa europeia “Bom Dia Cerâmica 2026”, dedicada ao barro preto e ao património artesanal associado a esta tradição identitária do concelho.
A sessão de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Nuno Neves, e do vice-presidente, Miguel Novo, que, adianta a autarquia poiarense, “destacaram a importância da valorização do artesanato local enquanto elemento diferenciador do território, bem como o trabalho desenvolvido em torno da preservação e promoção do Barro Preto de Olho Marinho”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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