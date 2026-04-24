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ASAE apreende mais de 18 mil litros de vinho no distrito de Coimbra

24 de abril de 2026 às 12 h37
apreendeu 18.305 litros Operação de fiscalização nos concelhos da Figueira da Foz, Vila Nova de Poiares, Cantanhede e Miranda do Corvo | Fotografia: ASEA
Agência Lusa
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Agência Lusa

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 18.305 litros de vinho no âmbito de uma operação de fiscalização nos concelhos da Figueira da Foz, Vila Nova de Poiares, Cantanhede e Miranda do Corvo.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a ASAE explicou que a apreensão foi realizada por inspetores da Unidade Regional do Centro numa ação de fiscalização a operadores económicos com atividade de engarrafamento e comercialização de vinhos.

Na sequência desta operação, que contou com a colaboração da Brigada Especializada dos Vinhos e Produtos Vitivinícolas, “foram apreendidos 18.305 litros de vinho tinto, branco e frisante em vários engarrafadores, e 800 rótulos, devido a irregularidades na rotulagem pela omissão de menções obrigatórias e a falta de comunicação ao Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.”.

Segundo a ASAE, num estabelecimento de restauração e bebidas foram apreendidas 26 garrafas de vinho com a indicação “Vinho Douro”, “sem que a rotulagem tivesse sido previamente aprovada pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP”.

Neste âmbito, foram instaurados processos de contraordenação e processo-crime por usurpação da denominação de origem “Douro”.

“O incumprimento destes requisitos legais compromete a integridade do circuito comercial, gera desequilíbrios concorrenciais, limita a capacidade de controlo das autoridades oficiais e representa um risco para a salvaguarda e segurança do consumidor”, alertou esta autoridade.

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