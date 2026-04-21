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Miranda do Corvo abre Casa das Trocas para promover leitura e economia circular

21 de abril de 2026 às 17 h31
Novo serviço está localizado junto ao Mercado Municipal de Miranda do Corvo | Fotografia: Dr

O Município de Miranda do Corvo criou a Casa das Trocas, um espaço para troca de livros, que pretende incentivar hábitos de leitura e se assume como um exemplo prático de sustentabilidade.

“O projeto Casa das Trocas promove o acesso livre à literatura através de um modelo de economia circular que convida os cidadãos a trocar e dar nova vida aos livros”, informou hoje a Câmara Municipal de Miranda do Corvo em comunicado enviado à agência Lusa.

O novo serviço está localizado junto ao Mercado Municipal de Miranda do Corvo e permite que os leitores levem livros, podendo devolvê-los após a leitura ou substituí-los por outras obras, “garantindo que o acervo se mantenha em constante renovação e movimento”.

 

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A Casa das Trocas funciona sem necessidade de inscrições, registos ou prazos, com a autarquia a apelar “apenas a uma utilização responsável e adequada”.

Segundo a Câmara de Miranda do Corvo, para além do incentivo direto aos hábitos de leitura, o novo espaço assume-se como “um exemplo prático de sustentabilidade”.

“Ao privilegiar a circulação de livros, o projeto evita o desperdício e promove a partilha voluntária, fundamentais para uma economia circular ativa”.

A Casa das Trocas é dedicada à partilha de conhecimento, tendo o Município de Miranda do Corvo transformado um espaço que tinha utilização residual num ponto de encontro cultural.

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