Leiria regista mais eficácia nos pedidos de ajuda para recuperar habitações

O município de Leiria registou maior eficácia na resposta às candidaturas para apoio para recuperação de habitações afetadas pelo mau tempo entre os dias 13 e 16 de abril, anunciou hoje a autarquia.

Naquele período, foram analisados 363 processos pela autarquia, tendo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) aprovado 16 candidaturas e recusado 43 pedidos.

“Os indicadores de desempenho desta semana evidenciam uma taxa de aprovação de 71,8% e uma taxa de devolução de 28,2%, demonstrando uma evolução positiva no tratamento dos processos e maior eficácia na decisão das candidaturas”, sublinhou o município, em comunicado.

No total, mais de dez mil candidaturas foram submetidas à CCDRC para recuperação de habitações no concelho de Leiria, na sequência dos estragos provocados pela tempestade Kristin, informou o município.

O elevado número de processos entregues reflete “a dimensão das necessidades no concelho e a forte mobilização registada” às medidas de auxílio anunciadas.

Foram submetidas à CCDRC 10.891 candidaturas, encontrando-se 10.096 candidaturas ativas, enquanto 695 pedidos foram devolvidos aos requerentes, “para aperfeiçoamento”, detalhou a Câmara de Leiria.

De acordo com a informação, a autarquia analisou 2.169 candidaturas, estando 936 em fase de pagamento e 514 com verbas já atribuídas. Os pedidos recusados totalizam 719 até ao momento.

Devido ao elevado volume de candidaturas ainda em tramitação, “continua a ser fundamental assegurar capacidade de resposta e celeridade na análise e concretização dos apoios”, para auxiliar quem sofreu danos com o mau tempo.

“O município de Leiria continuará a acompanhar este processo de forma ativa, defendendo a rápida execução das medidas de apoio à recuperação das habitações e a reposição das condições de vida das populações afetadas”, conclui autarquia no comunicado.