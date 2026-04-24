Associação nasce com o propósito de atrair jovens para a vitivinicultura

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

“Estimular o aparecimento de novos produtores de vinhos, especialmente os mais jovens, e aproveitar os solos da Bairrada” são os grandes objetivos da Associação Nativos do Argilo – Calcário, que nasce agora no concelho de Cantanhede. Brevemente serão eleitos os órgãos autárquicos da associação.

O salão nobre dos Paços do Concelho de Cantanhede recebeu ontem a apresentação da missão e dos representantes da Associação Nativos do Argilo – Calcário, que pretende desenvolver um trabalho profícuo sustentado na atração de jovens, no ordenamento de território e na sustentabilidade.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS