Quatro projetos na RM Coimbra financiados a 100% pela missão de reconstrução

A iniciativa de financiamento colaborativo “Reconstruir a Região Centro Juntos!”, da Estrutura de Missão “Reconstrução da Região Centro do País”, vai financiar, a 100%, quatro projetos na área da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM).

Criada para “apoiar a recuperação e revitalização dos territórios afetados pelas recentes tempestades, mobilizando a comunidade para desenhar projetos de impacto coletivo e a sociedade civil para o seu financiamento”, esclarece a Estrutura de Missão “Reconstrução da Região Centro do País”.

Segundo a mesma fonte, a iniciativa solidária tem “73 projetos disponíveis na plataforma” (ppl.pt/reconstruir) e, entre estes, há “28 projetos financiados a 100%, num total de mais de 3,2 milhões de euros”. O financiamento, sublinha a estrutura, evidencia “o forte envolvimento da sociedade civil e a eficácia deste modelo na resposta às necessidades identificadas nos territórios afetados”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS