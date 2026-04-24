PenelaRegião Metropolitana de Coimbra

Quatro projetos na RM Coimbra financiados a 100% pela missão de reconstrução

24 de abril de 2026 às 11 h20
Presidente da República, António José Seguro, viu, no passado dia 8 de abril, os estragos provocados instalações da corporação penelense | Ana Rocha Nené-Presidência da República
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A iniciativa de financiamento colaborativo “Reconstruir a Região Centro Juntos!”, da Estrutura de Missão “Reconstrução da Região Centro do País”, vai financiar, a 100%, quatro projetos na área da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM).
Criada para “apoiar a recuperação e revitalização dos territórios afetados pelas recentes tempestades, mobilizando a comunidade para desenhar projetos de impacto coletivo e a sociedade civil para o seu financiamento”, esclarece a Estrutura de Missão “Reconstrução da Região Centro do País”.
Segundo a mesma fonte, a iniciativa solidária tem “73 projetos disponíveis na plataforma” (ppl.pt/reconstruir) e, entre estes, há “28 projetos financiados a 100%, num total de mais de 3,2 milhões de euros”. O financiamento, sublinha a estrutura, evidencia “o forte envolvimento da sociedade civil e a eficácia deste modelo na resposta às necessidades identificadas nos territórios afetados”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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