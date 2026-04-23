Oliveira do HospitalRegião Metropolitana de Coimbra

Xutos & Pontapés, Fernando Daniel e Sara Correia na Expoh

23 de abril de 2026 às 08 h27
Apresentação do evento decorreu ontem | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O Parque do Mandanelho recebe, entre os dias 22 e 26 de julho, a Expoh. São cinco dias de concertos, gastronomia, produtos endógenos, artesanato e exposições

 

Sons do Minho, Badoxa (22), Os Red, Vespa Asiática, Wet Bed Gang (23), Os Alentons, Sara Correia, Insert Coin (24), Davi Days, Fernando Daniel, Cromos da Noite (25), The Peakles e Xutos e Pontapés (26) são os nomes que compõem o cartaz de 2026 da EXPOH que se realiza, de 22 a 26 de julho, no Parque do Mandanelho.

O cartaz foi apresentado ontem na Casa da Cultura César Oliveira e contou com a presença do executivo municipal e do artista Badoxa, que vai estar pela primeira vez em Oliveira do Hospital. Com a sua música de raiz africana, prometeu “um show “on fire” onde ninguém vai ficar parado”. Os Xutos & Pontapés regressam à cidade nove anos depois. O espetáculo realiza-se exatamente na mesma data do que na última vez que a banda passou por Oliveira do Hospital (26 de julho).

“É um cartaz apelativo e que foi reforçado. Uma Expoh para todas as idades. Pretendemos que seja um espaço que consiga cativar público de toda a região Centro e que seja um grande evento concebido para os jovens e para as famílias”, disse ontem o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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