Testadas comunicações para preparar época crítica dos fogos

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Garantir uma resposta mais robusta, coordenada e eficaz em casos de acidentes graves e catástrofes é o grande objetivo, da Região Metropolitana de Coimbra (RM Coimbra) no que diz respeito à proteção civil.

Neste sentido, realizou-se ontem, durante a manhã, nas instalações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, na Pedrulha, um exercício de comunicações para antecipar cenários em situações de emergência ou catástrofe. Nesta iniciativa, participaram os serviços municipais de Proteção Civil dos 19 municípios que compõem a RM Coimbra, bem como o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Na ocasião, Helena Teodósio, presidente da RM Coimbra, começou por dizer que “até 2030 prevemos fazer um investimento de cerca de 4,5 milhões de euros, orientado para o reforço da capacidade operacional, da coordenação intermunicipal e da resposta do território a situações graves ou catástrofes”.

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