Atletismo: Mil a correr na Mata do Bussaco

8.ª edição dos Trilhos Luso Bussaco trazem, no próximo dia 10 de maio, cerca de um milhar de participantes à vila do Luso e aos trilhos encantados da Mata Nacional do Bussaco

O Palace Bussaco e os trilhos da Mata Nacional inspiraram filmes e motivam muitas visitas para “saborear” a tranquilidade da natureza. Mas, no próximo dia 10 de maio, os mil participantes esperados vão ter pouco tempo para apreciar os seus encantos — pelo menos durante a prova.

A 8.ª edição do Trilhos Luso Bussaco permitirá aos participantes passar por locais como a Fonte Fria ou a Cruz Alta, “postais” da Serra do Bussaco que diariamente atraem visitantes ao concelho da Mealhada.

“Temos uma caminhada de 10 quilómetros e três distâncias competitivas: a de 12 km integra o Circuito Nacional Jovem; a de 18, do Trail Sprint; e a de 31 km, do Circuito de Trail”, explicou ontem, na apresentação, o presidente da Associação Trilhos Luso Bussaco, Joaquim José Martins.

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