Atletismo: Corrida inédita celebra a mulher em Coimbra

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Oito em cada 10 dos 2500 participantes na “Corrida da Mulher” – que inclui uma corrida e uma caminhada – vão ser mulheres.

O evento tem lugar na tarde sábado, dia 2 de maio, véspera do Dia da Mãe, nas duas margens do Rio Mondego, a partir das 18H30. Tanto a corrida como a caminhada têm cinco quilómetros.

A apresentação da iniciativa, que decorreu nos Paços do Concelho, contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, Ana Abrunhosa, do vereador do Desporto, Ricardo Lino, do diretor de prova Luís Gaspar, do presidente da ADAC, João Pontes, da presidente da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, Bertília Simão, e de Fátima Vilaça, da ADAV Coimbra.

Estiveram ainda presentes as embaixadoras Solange Jesus e Catarina Costa.

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