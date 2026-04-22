LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Câmara da Lousã cria Serviço Municipal de Psicologia

22 de abril de 2026 às 10 h20
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Agência Lusa
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Agência Lusa

A Câmara da Lousã, no distrito de Coimbra, está a disponibilizar à população um serviço de psicologia para dar “apoio às necessidades e problemas do foro psicológico, numa perspetiva preventiva, de acompanhamento e de encaminhamento adequado”.

Numa nota de imprensa, a autarquia explicou que o Serviço Municipal de Psicologia “assume-se como um espaço de atendimento, aconselhamento e encaminhamento psicológico dirigido à comunidade, privilegiando a promoção da saúde mental, da cidadania, das competências individuais, sociais e comunitárias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”.

“Esta resposta destina-se à população residente no concelho da Lousã que se encontre em situação de risco, vulnerabilidade social e/ou urgência de intervenção, abrangendo crianças, jovens, adultos e famílias”.

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