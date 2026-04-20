Restaurante Essences Cerdeira recebeu apresentação dos Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito 2026

A iniciativa promovida pela Câmara da Lousã envolve, em 2026, com 18 restaurantes. Fins de Semna Gastronómicos do Cabrito 2026 decorrem entre 24 e 26 de abril e entre 1 e 3 de maio.

Evento pretende valorizar gastronomia local e cruza gastronomia, cultura e território em articulação com as comemorações do 25 de Abril