LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Restaurante Essences Cerdeira recebeu apresentação dos Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito 2026

20 de abril de 2026 às 14 h21
Evento decorre entre 24 e 26 de abril e entre 1 e 3 de maio. | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

A iniciativa promovida pela Câmara da Lousã envolve, em 2026, com 18 restaurantes. Fins de Semna Gastronómicos do Cabrito 2026 decorrem entre 24 e 26 de abril e entre 1 e 3 de maio.

Evento pretende valorizar gastronomia local e cruza gastronomia, cultura e território em articulação com as comemorações do 25 de Abril

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