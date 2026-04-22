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João Novo imparável no Trail dos Gatos

22 de abril de 2026 às 11 h35
João Novo teve a concorrência à perna em Gatões | Foto Ana Ferreira
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O atleta do AC Tocha, João Novo, conseguiu, no Trilho dos Gatos, a quinta vitória da temporada e segue destacado na liderança do Circuito de Trail Mini da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).
A prova organizada pelo Gatões BTT teve trilhos novos mas foi rápida, como de costume, tanto nos 19 como nos 12km, teve uma disputa acesa na luta pelo pódio do Trail Min, que entrava para as contas do circuito da ADAC.
O líder João Novo (AC Tocha) já mostrou várias vezes esta época que quando “vai a jogo” é para ganhar e, desta vez, não foi diferente. Quinta prova do circuito Mini e… quinta vitória para João Novo.

 

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