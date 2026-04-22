Alma Shopping transforma-se em “Street Gaming” até 27 de abril

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Arrancou ontem no Alma Shopping, em Coimbra, a 2.ª edição do Alma Street Gaming. A praça central volta a ser o ponto de encontro de famílias e de várias gerações de fãs de gaming.

De 21 a 27 de abril, o piso 0 do centro comercial transforma-se numa arena totalmente dedicada a videojogos tanto da fase retro com arcades e consolas, assim como da atualidade com realidade virtual e PS5.

O evento apresenta uma panóplia de mais de 10 arcades e uma área grande de consolas retro. Uma área onde vai ser possível jogar os clássicos que marcaram várias gerações (em Atari, Nintendo, PC, etc). Ao mesmo tempo, em palco, haverá torneios, concursos, quizes, música, meet & greet, cosplay, criação de conteúdos e streaming. No piso 1 haverá jogos de tabuleiro e sessões de Magic e Dungeons and Dragons.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS