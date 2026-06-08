Cultura reina no mês de junho na Casa do Paço

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Casa do Paço recebe, ao longo do mês de junho, um conjunto de propostas artísticas promovidas em parceria pela Divisão de Monumentos Históricos da Câmara Municipal da Figueira da Foz e pelo Conservatório de Música David de Sousa. Eventos têm entrada gratuita.

Entre concertos comentados, teatro musical e performance electroacústica, a programação convida o público a descobrir diferentes linguagens criativas num dos mais emblemáticos espaços patrimoniais da cidade.

O ciclo abre no dia 6 de junho, às 17H00, com “Onde Está a Eurídice?”, concerto encenado inspirado no mito de Orfeu e Eurídice. A produção transporta o público para um ambiente evocativo da sociedade pombalina, onde a música, o teatro e o humor se cruzam numa narrativa marcada pelos temas da identidade, do amor e da procura.

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