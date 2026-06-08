Futebol: Sourense derrota campeão e vence Supertaça AFC

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

No intervalo de uma semana, a equipa do Sourense venceu dois troféus e termina, assim, a temporada 2025/2026 em grande forma.

No sábado, no Estádio Municipal Sérgio Conceição, a turma de Soure, treinada por Rafael Silva, defrontou o campeão distrital, e saiu vencedora da Supertaça AFC, pela margem mínima (1-0).

A semelhança do que já tinha acontecido no sábado anterior, o jovem médio da Guiné-Bissau, Mussa Camará, marcou e, desta vez, um golo decisivo.

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