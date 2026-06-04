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Seapower, na Figueira da Foz, inaugura impressão 3D grande formato

04 de junho de 2026 às 12 h01
Ministro Pinto Luz e Santana Lopes inauguraram unidade na Praia do Cabedelo | Foto: DR

O ministro das Infraestruturas e Habitação e o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz participaram na cerimónia de inauguração do Centro de Prototipagem e Impressão 3D de Grande Formato da Seapower.

Trata-se de uma infraestrutura tecnológica instalada na Praia do Cabedelo e vocacionada para a prototipagem e manufatura aditiva avançada.

A unidade ocupa mais de mil metros quadrados de área útil e integra tecnologia desenvolvida em Portugal, posicionando a Figueira da Foz como um polo de referência na área da manufatura aditiva avançada aplicada à economia do mar e à indústria da defesa.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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