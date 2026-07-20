Nacional

Alunos prejudicados poderão realizar exames em época especial em setembro

20 de julho de 2026 às 12 h56
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 O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu hoje vários erros no processo de classificação das provas e anunciou que os alunos prejudicados poderão realizar exames nacionais numa época especial que se realizará em setembro.

“Aos alunos que não disponham de todas a informação necessária para decidir se devem ir à 2.ª fase dos exames nacionais, será dada a possibilidade de realização de exames numa época especial, a realizar no início de setembro”, anunciou o ministro durante uma conferência de imprensa no dia em que começam as candidaturas do concurso nacional de acesso ao ensino superior e na véspera do arranque da 2.º fase dos exames nacionais.

Em causa pode estar um pedido de reapreciação de prova cujo resultado não chega a tempo.

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