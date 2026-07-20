Nacional

Ministro diz que cargo não está em risco porque sente que “cumpriu a missão”

20 de julho de 2026 às 13 h03
Fotografia: Arquivo
SIM/MCA / Lusa
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 O ministro da Educação, Fernando Alexandre, considerou hoje que cumpriu a sua missão no processo de classificação dos exames nacionais e que os problemas registados foram corrigidos, entendendo por isso que o seu cargo não está em risco.

“Eu cumpri a minha missão”, afirmou o ministro durante uma conferência de imprensa no dia em que começam as candidaturas do concurso nacional de acesso ao ensino superior e continua a haver relatos de problemas de alunos sem notas ou de erros nas classificações.

Fernando Alexandre reconheceu os problemas, mas sublinhou que foram sendo corrigidos e que nenhum aluno será prejudicado.

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