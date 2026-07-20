Nacional

Governo mantém calendário da primeira fase de acesso ao ensino superior

20 de julho de 2026 às 12 h54
Fotografia: Arquivo
MCA/SIM (SO) / Lusa
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O ministro da Educação anunciou hoje que irá manter o calendário da primeira fase do acesso ao ensino superior, que arrancou hoje, apesar dos constrangimentos da classificação e divulgação das notas dos exames nacionais.

“Não há necessidade de alterar o calendário da primeira fase, que decorre entre hoje e 06 de agosto”, disse Fernando Alexandre, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação justificou que, apesar dos constrangimentos registados no processo de classificação e divulgação dos resultados dos exames nacionais do ensino secundário, os regulamentos em vigor asseguram a possibilidade de atualizar a candidatura na sequência da reapreciação de prova.

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