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19º Festival das Francesinhas volta a ser um sucesso no Casino Figueira
Festival arrancou no dia 8 de julho | Fotografia: DR
Mais de um milhar de francesinhas foram consumidas nos primeiros dias do festival, que decorre diariamente, das 19H30 às 22H30, até 31 de agosto.
A 19.ª edição do Festival das Francesinhas decorre diariamente, até 31 de agosto, das 19H30 às 22H30, na galeria do 1.º andar do Casino Figueira.
Para todos os gostos e por 13,50 € pode apreciar-se esta iguaria tipicamente nortenha nas seguintes versões: francesinha tradicional, de frango ou vegetariana.
O preço de 13,50 € inclui a Francesinha (tradicional, frango ou vegetariana) e 1 copo de cerveja (20 cl).
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