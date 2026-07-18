19º Festival das Francesinhas volta a ser um sucesso no Casino Figueira

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Mais de um milhar de francesinhas foram consumidas nos primeiros dias do festival, que decorre diariamente, das 19H30 às 22H30, até 31 de agosto.

A 19.ª edição do Festival das Francesinhas decorre diariamente, até 31 de agosto, das 19H30 às 22H30, na galeria do 1.º andar do Casino Figueira.

Para todos os gostos e por 13,50 € pode apreciar-se esta iguaria tipicamente nortenha nas seguintes versões: francesinha tradicional, de frango ou vegetariana.

O preço de 13,50 € inclui a Francesinha (tradicional, frango ou vegetariana) e 1 copo de cerveja (20 cl).

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