Figueira da Foz

Concertos com gente de todo o mundo

20 de julho de 2026 às 09 h00
MOT e Live Nation agendam mais dois concertos na Praia do Relógio para julho de 2027 | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Sting e Lewis Capaldi “inauguraram” marca Portugal Summer Sessions.

Os concertos de Sting, no dia 17, e Lewis Capaldi, no dia 18, lotaram o recinto da Praia do Relógio dedicado a espetáculos, com capacidade para 25 mil pessoas. Os espetáculos realizaram-se sob a marca Portugal Summer Sessions, criada pela MOT e pela Live Nation para concertos naquela praia urbana.

Aqueles foram os dois primeiros concertos com artistas internacionais de muitos outros que os promotores pretendem realizar na Figueira da Foz.

Nota dos promotores enviada ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS avança que os próximos concertos realizam-se nos dias 16 e 17 de julho de 2027, sem avançar nomes.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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