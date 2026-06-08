O Leão mostra as suas garras

As recentes intervenções do Papa Leão XIV sobre a Inteligência Artificial – com a encíclica Magnifica Humanitas – trouxeram para o centro do debate uma questão que transcende a tecnologia: a preservação daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Num tempo em que algoritmos produzem textos, imagens, música e conhecimento a uma velocidade sem precedentes, a preocupação da Igreja não é um receio do progresso, mas antes a defesa da dignidade humana, da criatividade e da liberdade que constituem a essência da pessoa.

Vindo esta reflexão de um Papa americano, exatamente o país onde existe o maior número de empresas de IA e de defensores da desregulação total, merece um reconhecimento e aplauso especiais!

Há quem veja nesta posição uma novidade, apesar da tradicional doutrina social da Igreja inaugurada pela Rerum Novarum de Leão XIII, há 135 anos. Ao longo dos séculos, a Igreja foi uma das principais guardiãs da cultura, do conhecimento e das artes. Dos mosteiros que preservaram manuscritos da Antiguidade às universidades medievais que lançaram as bases do pensamento europeu, passando pelo mecenato que permitiu florescer algumas das maiores obras artísticas da humanidade, a Igreja compreendeu sempre que a cultura é uma expressão da alma humana e um património que merece proteção.

A reflexão sobre a Inteligência Artificial segue a mesma lógica. A inovação tecnológica deve estar ao serviço da pessoa e não o contrário. A criação artística não é apenas o resultado de uma combinação de dados; é também experiência, emoção, memória, sofrimento, esperança e transcendência. Quando a Igreja alerta para os riscos de uma utilização desregulada da IA, está a recordar que a criatividade humana possui um valor que não pode ser reduzido a simples processamento computacional.

Num mundo cada vez mais automatizado, a mensagem é clara: o futuro não se constrói escolhendo entre tecnologia e humanidade, mas garantindo que a primeira permanece subordinada à segunda. A defesa dos criadores, da cultura, da verdade e da dignidade da pessoa humana não é apenas uma preocupação religiosa. É uma exigência civilizacional. E talvez seja precisamente por isso que a voz da Igreja continua a ser relevante num dos debates mais decisivos do nosso tempo.